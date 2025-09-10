Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere schwerverletzte Personen bei Unfall auf der A 24

Hoort/Stolpe (ots)

Am Dienstagabend wurden bei einem Verkehrsunfall auf der A 24 zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Bandenitz vier Personen verletzt, drei davon schwer. Ein mit vier Personen besetzter PKW kam gegen 21:00 Uhr kurz vor dem Parkplatz Schremheide nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildschutzzaun und fuhr etwa 150 Meter durch ein angrenzendes Maisfeld. Anschließend kollidierte das Auto mit einem Sattelauflieger, der auf dem angrenzenden Parkplatz Schremheide abgestellt war. Alle verletzten Personen wurden durch Rettungswagen und einen Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Derzeit ist es noch unklar, warum der 39-jährige Autofahrer von der Fahrbahn abkam. Hinweise auf Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum konnten die Beamten bei ihm nicht finden. Sowohl der PKW als auch der Sattelauflieger wurden bei dem Verkehrsunfall stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die A 24 in Fahrtrichtung Hamburg zeitweise vollgesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro.

