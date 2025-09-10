Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schneller Fahndungserfolg nach Raub - 16-Jähriger auf entwendeter Simson erwischt

Bad Doberan (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt nach einem Raubdelikt vom Montagabend gegen einen 16-jährigen Deutschen.

Zuvor erstattete ein ebenfalls 16-jähriger Deutscher am Montagabend Anzeige im Polizeihauptrevier Bad Doberan, weil ihm zuvor gewaltsam sein Moped durch einen ihm bekannten Gleichaltrigen entwendet wurde. Gegen 17:30 Uhr befand sich der Anzeigende samt Moped, einer Simson und einer Bekannten auf Höhe des Busbahnhofes in der Beethovenstraße als er auf den späteren Angreifer traf. Aufgrund bestehender persönlicher Differenzen wollte der 16-Jährige einer möglichen Eskalation aus dem Weg gehen und sich vom Ort entfernen. Der andere Jugendliche aber verfolgte den Fliehenden, holte ihn ein und schlug ihm ins Gesicht. Im Anschluss nahm er das Moped an sich und entfernte sich.

Am gestrigen Nachmittag konnte ein Streifenteam der Bad Doberaner Polizei das am Vortag geraubte Moped samt Tatverdächtigen fahrenderweise in Hohenfelde antreffen. Der Fahrzeugführer wollte zunächst flüchten, stürzte jedoch und konnte schließlich durch die Polizisten aufgegriffen werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahme erhärtete sich zudem der Verdacht, dass der 16-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte, sodass eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde.

Das Moped konnte zwischenzeitlich dem eigentlichen Eigentümer übergeben werden.

