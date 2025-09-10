PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung des Landkreises Nordwestmecklenburg und der Polizeiinspektion Wismar - Versammlungsgeschehen in Grevesmühlen am 13. September 2025

Grevesmühlen (ots)

Am Samstag, 13. September 2025, finden in Grevesmühlen mehrere Versammlungen statt, darunter auch der Christopher-Street-Day (CSD). Neben dieser zentralen Veranstaltung sind vier weitere Versammlungen im Stadtgebiet angemeldet, darunter auch eine Gegenversammlung, die als Aufzug durch Teile Grevesmühlens führen wird.

Gemeinsam mit der Versammlungsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg wird die Polizei das Versammlungsgeschehen begleiten - mit dem Ziel eines friedlichen und störungsfreien Ablaufs aller angemeldeter Versammlungen. Polizei und Versammlungsbehörde appellieren zugleich an alle Teilnehmenden und Besucherinnen und Besucher, das Recht auf freie Meinungsäußerung in einem respektvollen Miteinander wahrzunehmen.

Verkehrseinschränkungen

Bereits ab dem Vormittag wird mit Verkehrseinschränkungen im innerstädtischen Bereich zu rechnen sein. Besonders die Innenstadt rund um den Marktplatz, der Bahnhof und angrenzende Straßen sowie die Bahnhofstraße/Karl-Liebknecht-Platz werden von den Verkehrseinschränkungen betroffen sein.

Der Innenstadtbereich ist für Besucherinnen und Besucher am besten zu Fuß erreichbar. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, das Stadtzentrum großräumig zu umfahren. Es ist darüber hinaus mit Beeinträchtigungen im öffentlichen Personennahverkehr zu rechnen. Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise der Verkehrsunternehmen hinsichtlich der Änderungen im Busbetrieb unter www.nahbus.de/meldungen-news/stoerungen.

Alle beteiligten Behörden und Einsatzkräfte sind bemüht, die unvermeidbaren Einschränkungen für Anwohnerinnen und Anwohner ebenso wie für Gäste der Stadt so gering wie möglich zu halten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

