Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Tischlerei

Lübtheen (ots)

Bei einem Einbruch in eine Tischlerei in Jessenitz-Werk wurden in der Nacht zu Mittwoch diverse Handmaschinen im Wert von circa 30.000 Euro entwendet. Nach vorläufigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter unberechtigten Zutritt zum umfriedeten Gelände in der Lagerstraße und gelangten gewaltsam durch eine Tür in das Firmengebäude. Im Folgenden sollen mehrere hochwertige Werkzeuge aus der Werkstatt gestohlen worden sein. Wie die Täter die Maschinen, unter anderem mehrere Akkuschrauber, verschiedene Sägen und einen Winkelschleifer, vom Tatort abtransportierten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Durch die Kriminalpolizei wurden die Spuren vor Ort gesichert und Ermittlungen in einem besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883-6310) sucht Zeugen, die in der Nacht zwischen 21.00 Uhr und 06.00 Uhr Beobachtungen am Tatort gemacht haben und nimmt weitere Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der gestohlenen Werkzeuge entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

