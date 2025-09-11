PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kind auf Fensterbank löst Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus

Schwerin (ots)

Ein 4-jähriges Kind, das am Mittwochvormittag auf der Fensterbank eines geöffneten Fensters im 5. Obergeschoss spielte, löste einen gemeinsamen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Eine aufmerksame Nachbarin hatte den Hinweis gegeben.

Da die Wohnungstür nach Klingeln und Klopfen nicht geöffnet wurde, setzte die Feuerwehr gegen 10:55 Uhr im Stadtteil Großer Dreesch eine Drehleiter ein. Über das geöffnete Fenster gelang es den Einsatzkräften, in die betreffende Wohnung zu gelangen. Dort befand sich neben dem 4-jährigen Kind auch ein 10-jähriger Junge. Kurz darauf erschien die Mutter der Kinder an der Wohnung, sodass beide Kinder an sie übergeben werden konnten.

Die Polizei hat zum Schutz der Kinder Ermittlungen gegen die Mutter wegen des Verdachts der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht aufgenommen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Eltern eine besondere Aufsichtspflicht gegenüber ihren Kindern haben. Diese dient dazu, Gefahren rechtzeitig zu erkennen und mögliche Unfälle zu verhindern.

