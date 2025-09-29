POL-KLE: Kevelaer - Einbruch
Kabel aus Technikraum gestohlen
Kevelaer (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag (27. September 2025) sind unbekannte Täter in den Technikraum eines Gebäudekomplexes an der Marktstraße eingedrungen. Sie entwendeten mehrere Kupferkabel. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell