Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Simson Schwalbe entwendet

Itterbeck (ots)

Am Samstag, 20.09.2025, zwischen 13:45 Uhr und 15:15 Uhr, haben bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad der Marke Simson entwendet.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine blaue "Schwalbe", die mit auffälligen Weißwand-Reifen ausgestattet war. Zum Tatzeitpunkt war das Zweirad verschlossen hinter einem Gebüsch an der Hauptstraße (Landesstraße 43), zwischen dem Ortsausgang Itterbeck und dem Bundeswehrdepot Itterbeck, abgestellt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

