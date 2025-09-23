Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Sachbeschädigung an Grundschule

Lähden (ots)

In der Zeit von Montag, 15.09.2025, ca. 16:00 Uhr, bis Montag, 22.09.2025, ca. 07:00 Uhr, kam es an der Grundschule im Ortsteil Holte-Lastrup an der Schulstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerstörten rund 30 Waschbetonplatten der dortigen Tribüne (siehe Fotos). Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

