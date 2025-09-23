PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Sachbeschädigung an Grundschule

POL-EL: Lähden - Sachbeschädigung an Grundschule
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Lähden (ots)

In der Zeit von Montag, 15.09.2025, ca. 16:00 Uhr, bis Montag, 22.09.2025, ca. 07:00 Uhr, kam es an der Grundschule im Ortsteil Holte-Lastrup an der Schulstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerstörten rund 30 Waschbetonplatten der dortigen Tribüne (siehe Fotos). Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 07:56

    POL-EL: Papenburg - Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

    Papenburg (ots) - Am Montag, 15.09.2025, kam es in der Pastor-Hilling-Straße in Papenburg zu zwei Fällen von Trickstraftaten. In einem Fall gaben sich zwei bislang unbekannte Täter als Mitarbeiter eines Energieversorgers aus, die angeblich Strom- und Wasserzähler ablesen wollten. Die Täter verschafften sich so Zugang zur Wohnung einer Geschädigten. Im Anschluss stellte die Bewohnerin das Fehlen von Goldschmuck fest. ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 07:42

    POL-EL: Gildehaus - Lkw mit 72 Tonnen gestoppt

    Gildehaus (ots) - Am Montagabend kontrollierten Beamte der Verfügungseinheit Schwerlast der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim einen niederländischen Lkw mit Anhänger auf der A 30 in Fahrtrichtung Niederlande. Das Fahrzeug war mit Altmetall beladen, kam aus Richtung Lingen und sollte seine Ladung nach Hengelo transportieren. Der Fahrer legte den Einsatzkräften zunächst eine Wiegekarte mit einem Gewicht von ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 07:41

    POL-EL: Nordhorn - Seat Leon beschädigt - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - Zwischen Donnerstag 23.25 Uhr und Freitag 16.50 Uhr wurde ein an der Blumenstraße in Höhe der Hausnummer 15 in Fahrtrichtung Denekamper Straße abgestellter Seat Leon durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren