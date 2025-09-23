Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Seat Leon beschädigt - Zeugen gesucht
Nordhorn (ots)
Zwischen Donnerstag 23.25 Uhr und Freitag 16.50 Uhr wurde ein an der Blumenstraße in Höhe der Hausnummer 15 in Fahrtrichtung Denekamper Straße abgestellter Seat Leon durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell