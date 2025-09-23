POL-EL: Nordhorn - Seat Leon beschädigt - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots) - Zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und Montag, 09:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Ringer Straße in Emlichheim zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter zapften aus zwei abgestellten Lkw-Tanks jeweils rund 50 Liter Diesel ab. Zudem schnitten sie die Vorhängeschlösser der Fahrzeuge auf und entwendeten daraus drei Fahrzeugakkus sowie ein Ladegerät. Darüber hinaus versuchten sie, auf die ...

