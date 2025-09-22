Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht: 15-Jährige mit E-Scooter verletzt

Papenburg (ots)

Am Montag, den 22.09.2025, gegen 13:30 Uhr, kam es auf dem Kreisverkehr Splitting rechts/Umländerwiek links in Papenburg zu einem Verkehrsunfall.

Eine 15-jährige Jugendliche war mit ihrem E-Scooter in Richtung Combi-Markt unterwegs. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Pkw - ein älteres, grünes VW-Modell mit auffälligem orangenen Schriftzug auf der Motorhaube - den Kreisverkehr aus Richtung Surwold kommend in Richtung Mittelkanal.

Im Bereich des Kreisverkehrs kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem E-Scooter. Die Jugendliche stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte oder den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell