Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfall bei Alzey

A 61/Alzey (ots)

Weil sein Sicherheitsabstand nicht ausreichte, fuhr ein 34-Jähriger mit seinem PKW am 20.09.2024 gegen 11:35 Uhr auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Dabei befuhren der 34-Jährige und ein vorausfahrender 37-Jähriger mit ihren PKW die A 61 in Fahrtrichtung Koblenz. In Höhe Alzey musste der 37-Jährige verkehrsbedingt bremsen, worauf ihm der 34-Jährige auffuhr. Alle Insassen blieben unverletzt. Am PKW des 34-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro, am Auto des 37-Jährigen schätzt die Polizei den Schaden auf ca. 2000 Euro.

