POL-EL: Engden - Unfallflucht nach gefährlichem Überholmanöver

Engden (ots)

Am Mittwoch, 17.09.2025, gegen 12:15 Uhr, kam es auf der Nordhorner Straße (Kreisstraße 17) in Engden, etwa 200 bis 500 Meter vor dem Rastplatz Tillenberge, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer war mit seinem Fahrzeuggespann in Richtung Nordhorn unterwegs, als ihm nach bisherigen Erkenntnissen ein Pkw entgegenkam. Dieses Fahrzeug setzte zum Überholen eines anderen Pkw an und geriet dabei auf die Fahrspur des Lkw. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der Lkw-Fahrer nach rechts aus. Er kam dabei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten sowie einem Verkehrsschild. Der Lkw konnte ohne Umkippen zum Stehen gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher hielt nach dem Vorfall zunächst an, setzte seine Fahrt jedoch kurze Zeit später in unbekannte Richtung fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen roten, vermutlich tiefergelegten Pkw handeln.

Am Lkw sowie am Anhänger entstand Sachschaden. Zusätzlich wurden ein Leitpfosten, ein Verkehrsschild und der Grünstreifen beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

