Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

In der Nacht von Freitag, 20:30 Uhr, auf Samstag, 07:10 Uhr, kam es in der Nussbaumstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen am Straßenrand geparkten grauen Opel. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

