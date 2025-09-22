Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

In der Zeit von Samstag, 20.09.2025, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 21.09.2025, 09:00 Uhr, wurde in Meppen ein weißer Mercedes-Benz beschädigt. Das Fahrzeug war am Straßenrand in der Straße Im Haseknie, in Höhe der Hausnummer 111, abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Mercedes im Vorbeifahren und verursachte dabei einen Sachschaden. Anhand von am Unfallort gesichertem Farbabrieb ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blau lackierten Pkw handelte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell