Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zusammenstoß zweier Pedelecs - eine Person schwer verletzt

Papenburg (ots)

Am Samstag, 20.09.2025, gegen 13:30 Uhr, kam es in Papenburg auf dem Radweg entlang der Flachsmeerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecfahrern.

Ein 34-Jähriger befuhr den Radweg aus Richtung Papenburg kommend in Fahrtrichtung Flachsmeer und übersah dabei einen 56-jährigen Mann, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg stand. In der Folge kam es zum Zusammenstoß.

Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell