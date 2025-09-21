PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zusammenstoß zweier Pedelecs - eine Person schwer verletzt

Papenburg (ots)

Am Samstag, 20.09.2025, gegen 13:30 Uhr, kam es in Papenburg auf dem Radweg entlang der Flachsmeerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecfahrern.

Ein 34-Jähriger befuhr den Radweg aus Richtung Papenburg kommend in Fahrtrichtung Flachsmeer und übersah dabei einen 56-jährigen Mann, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg stand. In der Folge kam es zum Zusammenstoß.

Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 07:30

    POL-EL: Papenburg - Vier Fahrzeuge an Unfall auf der L51 beteiligt

    Papenburg (ots) - Am Samstagvormittag, den 20. September 2025, kam es gegen 10:00 Uhr auf der L51 in Papenburg zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 76-jähriger Fahrer mit seinem VW Passat samt Anhänger in Richtung Surwold unterwegs. Zeugenaussagen zufolge wollte er mehrere vorausfahrende Fahrzeuge überholen. Beim Wiedereinscheren kam es ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 07:30

    POL-EL: Haren - GPS-System aus Garage entwendet

    Haren (ots) - Zwischen Freitag, 19. September 2025, 15:00 Uhr, und Samstag, 20. September 2025, 08:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Garage an der Straße Tinner Bellen in Haren. Aus dem Inneren entwendeten sie ein GPS-System von einem dort abgestellten Traktor der Marke John Deere. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 07:30

    POL-EL: Geeste - Einbruch in Schuppen: Fahrrad entwendet

    Geeste (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20. September 2025) drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen Schuppen an der Wilhelmstraße in Geeste ein. Aus dem Inneren entwendete er ein älteres Trekkingrad der Marke Greens und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren