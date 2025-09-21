Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Zusammenstoß zweier Pedelecs - eine Person schwer verletzt
Papenburg (ots)
Am Samstag, 20.09.2025, gegen 13:30 Uhr, kam es in Papenburg auf dem Radweg entlang der Flachsmeerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecfahrern.
Ein 34-Jähriger befuhr den Radweg aus Richtung Papenburg kommend in Fahrtrichtung Flachsmeer und übersah dabei einen 56-jährigen Mann, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg stand. In der Folge kam es zum Zusammenstoß.
Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell