Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Geeste - Einbruch in Schuppen: Fahrrad entwendet
Geeste (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20. September 2025) drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen Schuppen an der Wilhelmstraße in Geeste ein. Aus dem Inneren entwendete er ein älteres Trekkingrad der Marke Greens und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.
Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 entgegen.
