Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Einbruch in Schuppen: Fahrrad entwendet

Geeste (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20. September 2025) drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen Schuppen an der Wilhelmstraße in Geeste ein. Aus dem Inneren entwendete er ein älteres Trekkingrad der Marke Greens und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
