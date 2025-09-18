PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall sorgt in den Morgenstunden für Straßensperrung

Waren (ots)

Am Donnerstag, dem 18.09.2025, kam es gegen 03:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW auf der Warensdorfer Straße in Waren. Hierbei geriet der 40-jährige rumänische Fahrer des LKWs in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Fahrzeug, in dem sich ein 59-jähriger deutscher Fahrer und ein 59-jähriger deutscher Beifahrer befanden. Als die Beamten des Polizeihauptreviers Waren zur Unfallaufnahme vor Ort waren, schien der 40-jährige Unfallverursacher in einem psychischen Ausnahmezustand zu sein. Die Beamten mussten ihn zu Boden bringen und fesseln. Ein erster Drogenvortest beim Fahrer verlief positiv. Er blieb durch den Unfall unverletzt, wurde jedoch aufgrund der Gesamtsituation und weiteren Maßnahmen durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Beifahrer des PKWs kam ebenfalls leichtverletzt in ein nahegelegenes Klinikum. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Bergung des LKWs erfolgte am Vormittag des 18.09.2025. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen an der Unfallstelle. Die Straßensperrung wurde gegen 06:30 Uhr aufgelöst. Es entstand ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Johanna Liebich
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

