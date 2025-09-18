PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ladendieb mit doppelter Anzeige und trotzdem ohne Beute

Barth (V-R) (ots)

Am gestrigen Mittwoch (17.09.2025) kam es in Barth zu zwei Einsätzen in Supermärkten, die für einen 38-Jährigen mit zwei Strafanzeigen endeten.

Gegen 20:45 Uhr betrat ein 38-jähriger Algerier einen Supermarkt in der Chausseestraße. Nach ersten Erkenntnissen erkannte eine Mitarbeiterin den Mann, der bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot für den Discounter erhalten habe, sprach diesen darauf an und informierte die Polizei. Der Mann verließ daraufhin den Laden und konnte durch die Beamten nicht mehr angetroffen werden. Er muss sich aber wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs verantworten.

Auf der weiteren Streifenfahrt entdeckten die Beamten den polizeibekannten Mann, wie er gerade einen anderen Supermarkt in der Langen Straße betrat. Demnach haben die beiden Beamten den Markt betreten und versucht den 38-Jährigen ausfindig zu machen. Nach ersten Erkenntnissen habe sich der Täter währenddessen Brot, Lachs und Saftflaschen im Wert von fast 70 Euro eingesteckt und verließ anschließend zielstrebig den Laden. Vor der Tür wartete bereits eine weitere Streifenwagenbesatzung und nahmen dem Tatverdächtigen die Waren ab. Den Barther erwartet eine weitere Strafanzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 08:03

    POL-NB: Mopedfahrer bei Unfall schwerverletzt

    Marienthal (Viereck) (ots) - Am gestrigen Mittwoch, 17. September 2025, kam es gegen 14:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Rödershorst und Marienthal. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 16-jährige deutsche Fahrer eines Mopeds der Marke Honda die genannte Strecke in Richtung Marienthal befahren. In einer Rechtskurve habe er dann, aufgrund von Splitt auf der Fahrbahn, die Kontrolle ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 03:48

    POL-NB: Stralsunder Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

    PHR Stralsund (ots) - Am Mittwochabend, dem 17.09.2025, gegen 19:00 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Stralsund auf einen grauen BMW aufmerksam, weil dieser in Schlangenlinien auf L 21 aus Richtung Barth kommend in Richtung Stralsund fuhr. Die Polizisten stoppten diesen BMW und führten eine Verkehrskontrolle durch. Am Steuer saß ein 34-jähriger Syrer, der einen alkoholisierten Eindruck machte. Ein vor Ort ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 03:16

    POL-NB: Schwanenfamilie löst Polizeieinsatz aus

    PHR Waren (ots) - Am Mittwochabend, dem 17.09.2025, wurde dem Polizeihauptrevier Waren gegen 19:00 Uhr eine Verkehrsbehinderung durch Tiere in der Warener Innenstadt auf dem Schweriner Damm (B 192), Höhe Altstadtcenter gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort eine 7-köpfige Schwanenfamilie fest, die immer wieder die mehrspurige Fahrbahn betrat. Den Kollegen gelang es, die Schwäne zum nahegelegenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren