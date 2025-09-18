Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mopedfahrer bei Unfall schwerverletzt

Marienthal (Viereck) (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 17. September 2025, kam es gegen 14:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Rödershorst und Marienthal. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 16-jährige deutsche Fahrer eines Mopeds der Marke Honda die genannte Strecke in Richtung Marienthal befahren. In einer Rechtskurve habe er dann, aufgrund von Splitt auf der Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei in weiterer Folge von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, aufgrund welcher er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf circa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell