Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ergänzungsmeldung - Fahndung nach Straftäter

Greifswald (ots)

Am 15. September veröffentlichte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichen Kreditkartenbetrügern. Hier der Link zur Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6118187

Diese wurde nun um weitere Informationen zu den abgebildeten Personen erweitert. Zur Fahndung gelangen Sie über den folgenden Link: https://tinyurl.com/zwbjud5h

Wer Angaben zu den abgebildeten Personen machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald (Telefon: 03834 540-0), über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

