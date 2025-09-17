PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ergänzungsmeldung - Fahndung nach Straftäter

Greifswald (ots)

Am 15. September veröffentlichte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichen Kreditkartenbetrügern. Hier der Link zur Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6118187

Diese wurde nun um weitere Informationen zu den abgebildeten Personen erweitert. Zur Fahndung gelangen Sie über den folgenden Link: https://tinyurl.com/zwbjud5h

Wer Angaben zu den abgebildeten Personen machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald (Telefon: 03834 540-0), über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

