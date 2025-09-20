Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Zeuge beobachtet mutmaßlichen Kupferdiebstahl
Nordhorn (ots)
Bereits am Dienstagmorgen, dem 16. September, gegen 7 Uhr, beobachtete ein Zeuge von seiner Terrasse an der Südgracht in Nordhorn, wie zwei Männer mehrere Kupferrohre aus einem Brombeergestrüpp am Fuß- und Radweg in Höhe des Treppenaufgangs zur sogenannten "Pyramide" holten. Die Rohre wurden anschließend in einem großen, grünen Gartenabfallsack verstaut. Mit Herrenfahrrädern waren die beiden Männer vor Ort; einer von ihnen transportierte schließlich den Sack mit den Kupferrohren in Richtung Kokenmühlenstraße ab.
Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:
- männlich, etwa 50 bis 60 Jahre alt
- ungepflegte Erscheinung
- normale Statur
- beide dunkel gekleidet
- einer trug eine Mütze oder Kappe, der andere hatte schütteres Haar
Zeugen, die am Morgen des 16. September verdächtige Beobachtungen im Bereich Südgracht/Pyramide gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Männern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.
