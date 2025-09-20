PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeuge beobachtet mutmaßlichen Kupferdiebstahl

Nordhorn (ots)

Bereits am Dienstagmorgen, dem 16. September, gegen 7 Uhr, beobachtete ein Zeuge von seiner Terrasse an der Südgracht in Nordhorn, wie zwei Männer mehrere Kupferrohre aus einem Brombeergestrüpp am Fuß- und Radweg in Höhe des Treppenaufgangs zur sogenannten "Pyramide" holten. Die Rohre wurden anschließend in einem großen, grünen Gartenabfallsack verstaut. Mit Herrenfahrrädern waren die beiden Männer vor Ort; einer von ihnen transportierte schließlich den Sack mit den Kupferrohren in Richtung Kokenmühlenstraße ab.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

   -	männlich, etwa 50 bis 60 Jahre alt
   -	ungepflegte Erscheinung
   -	normale Statur
   -	beide dunkel gekleidet
   -	einer trug eine Mütze oder Kappe, der andere hatte schütteres 
Haar

Zeugen, die am Morgen des 16. September verdächtige Beobachtungen im Bereich Südgracht/Pyramide gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Männern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.09.2025 – 07:30

    POL-EL: Lengerich - GPS-Geräte von landwirtschaftlichen Fahrzeugen entwendet

    Lengerich (ots) - Am Freitag, den 19. September, kam es in Lengerich zu zwei Diebstählen von GPS-Geräten, die in landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen verbaut waren. Zwischen 0:00 Uhr und 6:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen GPS-Empfänger des Lenksystems von einem in einer Scheune abgestellten Ackerschlepper der Marke John Deere in der Straße Zum Weh. ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 07:30

    POL-EL: Haren - Einbruch in Wohnwagen

    Haren (ots) - Zwischen dem 2. September, 15:00 Uhr, und dem 19. September, 10:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnwagen, der an der Wesuweer Straße in Haren abgestellt war. Auf bislang unbekannte Weise öffneten sie ein verschlossenes Fenster und drangen so in den Wohnwagen ein. Anschließend durchsuchten sie diesen und entwendeten Bargeld. Die Polizei Haren bittet Zeugen, sich unter ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 10:13

    POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

    Papenburg (ots) - Am 15.09.2025 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des OBI-Marktes in Papenburg ein schwarzer Skoda Kamiq beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/926-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren