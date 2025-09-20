Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - GPS-Geräte von landwirtschaftlichen Fahrzeugen entwendet

Lengerich (ots)

Am Freitag, den 19. September, kam es in Lengerich zu zwei Diebstählen von GPS-Geräten, die in landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen verbaut waren.

Zwischen 0:00 Uhr und 6:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen GPS-Empfänger des Lenksystems von einem in einer Scheune abgestellten Ackerschlepper der Marke John Deere in der Straße Zum Weh. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Im weiteren Verlauf desselben Tages, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, wurde in derselben Straße ein weiterer Diebstahl verübt. Die Täter entfernten den GPS-Sender vom Dach einer John-Deere-Zugmaschine. Hier entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Zum Weh gemacht haben, sich bei der Polizei Freren unter der Telefonnummer 05902/949620 zu melden.

