Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Gefährdung im Straßenverkehr auf der B70 - Polizei sucht Zeugen
Meppen (ots)
Am Freitag, gegen 04:50 Uhr, kam es auf der B70 zwischen den Anschlussstellen Esterfeld und Schützenhof zu einem Vorfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die in Richtung Süden führende Fahrbahn auf dem linken Fahrstreifen. Plötzlich wechselte er auf den rechten Fahrstreifen. Ein entgegenkommender Seat-Fahrer musste ausweichen und touchierte dabei die Leitplanke. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 zu melden.
