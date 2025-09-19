PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht orangefarbenen Pkw

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, gegen 16:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Wietmarscher Straße/Nordumgehung in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw-Fahrer beabsichtigte, von der Wietmarscher Straße nach links in Richtung Neuenhaus abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs wurde er von einem orangefarbenen Pkw überholt. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Lkw-Fahrer ausweichen und stieß dabei gegen ein Verkehrszeichen. Der unbekannte Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Neuenhaus fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem orangefarbenen Pkw oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05921/3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

