Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht
Papenburg (ots)
Am 15.09.2025 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des OBI-Marktes in Papenburg ein schwarzer Skoda Kamiq beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.
