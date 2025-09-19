PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am 15.09.2025 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des OBI-Marktes in Papenburg ein schwarzer Skoda Kamiq beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

