Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an einem Hochspannungsmast in Albig

Mainz (ots)

In den frühen Morgenstunden des 20.04.2025, etwa gegen 04:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Gemarkung Albig im Landkreis Alzey-Worms die Mastfüße eines Hochspannungsmastes, welcher daraufhin in die nahegelegenen Weinreben stürzte.

Hierdurch entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Der Mast ist etwa 100 Meter von einem unmittelbar an der Landstraße 401 gelegenen Umspannwerk entfernt.

Wer hat in der Nacht zum 20.04.2024 oder in den Tagen zuvor verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Ortsgemeinde Albig beziehungsweise der dort verlaufenden Landstraße 401 gemacht?

Original-Content von: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell