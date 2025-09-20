Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Einbruch in Wohnwagen
Haren (ots)
Zwischen dem 2. September, 15:00 Uhr, und dem 19. September, 10:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnwagen, der an der Wesuweer Straße in Haren abgestellt war. Auf bislang unbekannte Weise öffneten sie ein verschlossenes Fenster und drangen so in den Wohnwagen ein. Anschließend durchsuchten sie diesen und entwendeten Bargeld. Die Polizei Haren bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.
