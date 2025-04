POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Bandenbetrug

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Freitagnacht (18.04., 00.59 - 01.18 Uhr) gewaltsam Zutritt in einen Lebensmittelmarkt an der Straße Am Anger verschafft. Durch ein Überwachungssystem konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge schlugen die Einbrecher ein Fenster ein und gelangten auf diesem Weg in den Markt. Zu möglichem Diebesgut ...

mehr