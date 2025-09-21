Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Sachbeschädigung an geparktem Pkw
Papenburg (ots)
Zwischen Freitag, 19. September 2025, 18:00 Uhr, und Samstag, 20. September 2025, 11:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Kinos am Ems-Center in Papenburg ein schwarzer Honda Civic beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter verursachte den Schaden an dem abgestellten Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegen.
