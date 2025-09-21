PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Papenburg - Sachbeschädigung an geparktem Pkw

Papenburg (ots)

Zwischen Freitag, 19. September 2025, 18:00 Uhr, und Samstag, 20. September 2025, 11:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Kinos am Ems-Center in Papenburg ein schwarzer Honda Civic beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter verursachte den Schaden an dem abgestellten Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

