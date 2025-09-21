PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - 72-Jährige nach Verkehrsunfallflucht gestürzt

Nordhorn (ots)

Am Freitag, den 19. September 2025, gegen 18 Uhr, kam es an der Ecke Zeppelinstraße/Friedrich-Ebert-Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Jugendlicher war mit seinem Fahrrad vom Radweg entlang der Friedrich-Ebert-Straße in die Zeppelinstraße eingebogen. Dabei schnitt er eine dort stehende 72-jährige Fahrradfahrerin so stark, dass diese zu Fall kam und samt Fahrrad stürzte. Der Jugendliche, der in Begleitung eines weiteren Jungen unterwegs war, setzte seine Fahrt im Anschluss in unbekannte Richtung fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Jugendlichen oder dessen Begleiter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

