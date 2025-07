POL-WAF: Warendorf. Beim Abbiegen - Zusammenstoß

Warendorf (ots) - Eine 22-jährige Beckumerin ist am Dienstag (15.07.2025, 06.10 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Beckum verletzt worden. Die junge Frau fuhr mit ihrem Pedelec auf der Ahlener Straße aus Ahlen kommend Richtung Beckum. Hinter ihr war ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Ahlen unterwegs. Als die Radlerin nach links in den Schlenkhoffs Weg abbog, setzte der Autofahrer zeitgleich zum Überholen an ...

mehr