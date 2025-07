POL-WAF: Sassenberg. Zusammenstoß von Pkw und Mofa

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstagmorgen (15.07.2025, 01.01 Uhr) in einen Supermarkt an der Lippstädter Straße in Wadersloh-Liesborn eingebrochen. Über ein Tor verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gebäude und flüchteten anschließend mit einem Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

