Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - GPS-System aus Garage entwendet

Haren (ots)

Zwischen Freitag, 19. September 2025, 15:00 Uhr, und Samstag, 20. September 2025, 08:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Garage an der Straße Tinner Bellen in Haren. Aus dem Inneren entwendeten sie ein GPS-System von einem dort abgestellten Traktor der Marke John Deere.

Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen.

