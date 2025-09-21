Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - GPS-System aus Garage entwendet
Haren (ots)
Zwischen Freitag, 19. September 2025, 15:00 Uhr, und Samstag, 20. September 2025, 08:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Garage an der Straße Tinner Bellen in Haren. Aus dem Inneren entwendeten sie ein GPS-System von einem dort abgestellten Traktor der Marke John Deere.
Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen.
