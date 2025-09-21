Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Vier Fahrzeuge an Unfall auf der L51 beteiligt

Papenburg (ots)

Am Samstagvormittag, den 20. September 2025, kam es gegen 10:00 Uhr auf der L51 in Papenburg zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 76-jähriger Fahrer mit seinem VW Passat samt Anhänger in Richtung Surwold unterwegs. Zeugenaussagen zufolge wollte er mehrere vorausfahrende Fahrzeuge überholen. Beim Wiedereinscheren kam es zunächst zu einer Kollision mit einem Volvo. In der Folge geriet der VW auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz zusammen. Anschließend prallte der Passat noch in die Seite eines Hyundai Kona.

Der 76-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Papenburg befreit werden. Er sowie die 59-jährige Fahrerin des Mercedes und der 56-jährige Fahrer des Hyundai wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die 61-jährige Beifahrerin des Volvo verletzte sich leicht. Lebensgefährliche Verletzungen liegen nach Auskunft des Rettungsdienstes nicht vor.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L51 voll gesperrt. Im Einsatz befanden sich neben mehreren Streifenwagen die Feuerwehr Papenburg-Obenende sowie der Rettungsdienst mit Notarzt. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf etwa 42500 Euro geschätzt.

