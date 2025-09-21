PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Vier Fahrzeuge an Unfall auf der L51 beteiligt

Papenburg (ots)

Am Samstagvormittag, den 20. September 2025, kam es gegen 10:00 Uhr auf der L51 in Papenburg zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 76-jähriger Fahrer mit seinem VW Passat samt Anhänger in Richtung Surwold unterwegs. Zeugenaussagen zufolge wollte er mehrere vorausfahrende Fahrzeuge überholen. Beim Wiedereinscheren kam es zunächst zu einer Kollision mit einem Volvo. In der Folge geriet der VW auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz zusammen. Anschließend prallte der Passat noch in die Seite eines Hyundai Kona.

Der 76-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Papenburg befreit werden. Er sowie die 59-jährige Fahrerin des Mercedes und der 56-jährige Fahrer des Hyundai wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die 61-jährige Beifahrerin des Volvo verletzte sich leicht. Lebensgefährliche Verletzungen liegen nach Auskunft des Rettungsdienstes nicht vor.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L51 voll gesperrt. Im Einsatz befanden sich neben mehreren Streifenwagen die Feuerwehr Papenburg-Obenende sowie der Rettungsdienst mit Notarzt. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf etwa 42500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 07:30

    POL-EL: Haren - GPS-System aus Garage entwendet

    Haren (ots) - Zwischen Freitag, 19. September 2025, 15:00 Uhr, und Samstag, 20. September 2025, 08:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Garage an der Straße Tinner Bellen in Haren. Aus dem Inneren entwendeten sie ein GPS-System von einem dort abgestellten Traktor der Marke John Deere. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 07:30

    POL-EL: Geeste - Einbruch in Schuppen: Fahrrad entwendet

    Geeste (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20. September 2025) drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen Schuppen an der Wilhelmstraße in Geeste ein. Aus dem Inneren entwendete er ein älteres Trekkingrad der Marke Greens und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 07:30

    POL-EL: Nordhorn - 72-Jährige nach Verkehrsunfallflucht gestürzt

    Nordhorn (ots) - Am Freitag, den 19. September 2025, gegen 18 Uhr, kam es an der Ecke Zeppelinstraße/Friedrich-Ebert-Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Jugendlicher war mit seinem Fahrrad vom Radweg entlang der Friedrich-Ebert-Straße in die Zeppelinstraße eingebogen. Dabei schnitt er eine dort stehende 72-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren