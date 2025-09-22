Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Restaurant

Papenburg (ots)

Zwischen Freitag und Sonntag kam es in Papenburg zu einem Einbruch in ein Restaurant an der Straße An der Alten Werft. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie verschiedene alkoholische Getränke. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Alten Werft beobachtet haben, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

