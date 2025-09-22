Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Einbruch in Restaurant
Papenburg (ots)
Zwischen Freitag und Sonntag kam es in Papenburg zu einem Einbruch in ein Restaurant an der Straße An der Alten Werft. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie verschiedene alkoholische Getränke. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Alten Werft beobachtet haben, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell