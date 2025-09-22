PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Taschendiebstahl - Geschädigte wird gesucht

Lingen (ots)

Am Freitag, gegen 10:16 Uhr, kam es im Aldi-Markt in der Friedrichstraße in Lingen zu einem versuchten Taschendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen zwei Täter eine ältere Dame an. Während einer der Männer die Frau ablenkte, entnahm der zweite Täter unbemerkt die Geldbörse aus der von ihr über die Schulter getragenen Handtasche. Kurz darauf bemerkte die Geschädigte den Verlust und stellte den Täter zur Rede, der sie zuvor abgelenkt hatte. Dieser zeigte auf ein Regal im Markt, wo die Geldbörse versteckt aufgefunden und von der Frau wieder an sich genommen werden konnte. Die Geschädigte ist bislang jedoch nicht bekannt. Die Polizei Lingen bittet daher die Geschädigte dringend, sich unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 08:00

    POL-EL: Engden - Unfallflucht nach gefährlichem Überholmanöver

    Engden (ots) - Am Mittwoch, 17.09.2025, gegen 12:15 Uhr, kam es auf der Nordhorner Straße (Kreisstraße 17) in Engden, etwa 200 bis 500 Meter vor dem Rastplatz Tillenberge, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer war mit seinem Fahrzeuggespann in Richtung Nordhorn unterwegs, als ihm nach bisherigen Erkenntnissen ein Pkw entgegenkam. Dieses Fahrzeug setzte zum Überholen eines ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 07:47

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - In der Nacht von Freitag, 20:30 Uhr, auf Samstag, 07:10 Uhr, kam es in der Nussbaumstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen am Straßenrand geparkten grauen Opel. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 07:46

    POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Meppen (ots) - In der Zeit von Samstag, 20.09.2025, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 21.09.2025, 09:00 Uhr, wurde in Meppen ein weißer Mercedes-Benz beschädigt. Das Fahrzeug war am Straßenrand in der Straße Im Haseknie, in Höhe der Hausnummer 111, abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Mercedes im Vorbeifahren und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren