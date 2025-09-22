Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Taschendiebstahl - Geschädigte wird gesucht

Lingen (ots)

Am Freitag, gegen 10:16 Uhr, kam es im Aldi-Markt in der Friedrichstraße in Lingen zu einem versuchten Taschendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen zwei Täter eine ältere Dame an. Während einer der Männer die Frau ablenkte, entnahm der zweite Täter unbemerkt die Geldbörse aus der von ihr über die Schulter getragenen Handtasche. Kurz darauf bemerkte die Geschädigte den Verlust und stellte den Täter zur Rede, der sie zuvor abgelenkt hatte. Dieser zeigte auf ein Regal im Markt, wo die Geldbörse versteckt aufgefunden und von der Frau wieder an sich genommen werden konnte. Die Geschädigte ist bislang jedoch nicht bekannt. Die Polizei Lingen bittet daher die Geschädigte dringend, sich unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

