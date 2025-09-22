Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Hilkenbrook - Zeugen gesucht
Hilkenbrook (ots)
Am Sonntag, zwischen 11:30 Uhr und 17:50 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Kirche an der Straße Am Dorfplatz in Hilkenbrook. Die Täter entwendeten einen festmontierten Opferstock samt Inhalt. Zudem wurde im Außenbereich der Kirche im Bereich der "Grünen Kirche" ein Baumstumpf beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.
