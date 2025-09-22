POL-EL: Hilkenbrook - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Am Freitag, gegen 10:16 Uhr, kam es im Aldi-Markt in der Friedrichstraße in Lingen zu einem versuchten Taschendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen zwei Täter eine ältere Dame an. Während einer der Männer die Frau ablenkte, entnahm der zweite Täter unbemerkt die Geldbörse aus der von ihr über die Schulter getragenen Handtasche. Kurz ...

mehr