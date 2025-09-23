PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Emlichheim - Diesel und Werkzeug von Baustelle gestohlen

Emlichheim (ots)

Zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und Montag, 09:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Ringer Straße in Emlichheim zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter zapften aus zwei abgestellten Lkw-Tanks jeweils rund 50 Liter Diesel ab. Zudem schnitten sie die Vorhängeschlösser der Fahrzeuge auf und entwendeten daraus drei Fahrzeugakkus sowie ein Ladegerät. Darüber hinaus versuchten sie, auf die gleiche Weise in einen Baustellencontainer einzudringen. Dies misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 464 Euro. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

