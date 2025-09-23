Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Gildehaus - Lkw mit 72 Tonnen gestoppt

Gildehaus (ots)

Am Montagabend kontrollierten Beamte der Verfügungseinheit Schwerlast der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim einen niederländischen Lkw mit Anhänger auf der A 30 in Fahrtrichtung Niederlande. Das Fahrzeug war mit Altmetall beladen, kam aus Richtung Lingen und sollte seine Ladung nach Hengelo transportieren. Der Fahrer legte den Einsatzkräften zunächst eine Wiegekarte mit einem Gewicht von knapp 40 Tonnen vor. Dieses Gewicht wäre für den Lkw mit Anhänger im deutschen Straßenverkehr zulässig gewesen. Eine weitergehende Kontrolle auf einer geeichten Waage in Gildehaus ergab jedoch, dass die Wiegekarte lediglich das Gewicht der Zugmaschine auswies. Der Anhänger brachte weitere 32 Tonnen auf die Waage. Damit lag das tatsächliche Gesamtgewicht des Gespanns bei 72 Tonnen - mehr als 80 Prozent über der erlaubten Gesamtmasse. Die Polizei erhob eine Sicherheitsleistung. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf die Halterfirma kommt darüber hinaus ein weiteres Verfahren mit einer erheblichen Geldbuße sowie ein Gewinnabschöpfungsverfahren zu.

