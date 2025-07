Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, B500 - In den Gegenverkehr geraten: 3 Leichtverletzte

Iffezheim (ots)

Am Montagabend kam es auf der B500 bei Iffezheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich insgesamt drei Personen leichte Verletzungen zuzogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 39-Jähriger gegen 19:15 Uhr mit seinem Opel die B500 in Richtung Frankreich befahren haben und aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur geraten sein. Ein 74-Jähriger Mazda-Lenker konnte trotz Ausweichmanöver in Richtung Grünfläche eine Kollision mit dem Opel-Fahrer nicht mehr vermeiden. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich sowohl die beiden 33 und 35 Jahren alten Mitfahrer im Mazda, als auch der 39-Jährige Opel-Lenker leicht. An beiden Fahrzeugen dürfte ein Totalschaden entstanden sein; der Gesamtschaden wird auf rund 18.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/af

