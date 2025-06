Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Einbruch in Baustellencontainer in Beverstedt-Appeln

Cuxhaven (ots)

Beverstedt-Appeln - Einbruch in Baustellencontainer

In der Zeit vom 20.06.2025, gegen 14:00 Uhr, bis 21.06.2025, 07:00 Uhr, brachen unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Alten Dorfstraße in Appeln einen Baucontainer auf und entwendeten aus diesem diverse Baumaschinen im Gesamtwert von ca. 2000 EUR. Danach flüchteten sie unerkannt von der Örtlichkeit. Sollte es Zeugen geben, die Beobachtungen zu dieser Tat gemacht haben, so werden Sie gebeten sich bei der Polizei in Beverstedt unter der Rufnummer 04747/931730 oder bei der Polizei in Schiffdorf unter der Rufnummer 04706/9480 zu melden.

