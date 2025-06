POL-CUX: Unter Alkoholeinfluss in Loxstedt unterwegs - Fahrzeugführer leistet bei Blutentnahme Widerstand und verletzt Polizeibeamten leicht

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Anfang der Woche kam es in Cuxhaven zu diversen Aufbrüchen von PKW, vor allem im Innenstadtbereich (wie berichtet). Dank eines Zeugenhinweises geriet ein 20-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in den Fokus der Ermittlungen. Der junge Mann konnte am Dienstagabend am Bahnhof in Cuxhaven gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die ...

