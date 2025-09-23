Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Montag, 15.09.2025, kam es in der Pastor-Hilling-Straße in Papenburg zu zwei Fällen von Trickstraftaten. In einem Fall gaben sich zwei bislang unbekannte Täter als Mitarbeiter eines Energieversorgers aus, die angeblich Strom- und Wasserzähler ablesen wollten. Die Täter verschafften sich so Zugang zur Wohnung einer Geschädigten. Im Anschluss stellte die Bewohnerin das Fehlen von Goldschmuck fest. Am gleichen Tag und am selben Tatort traten die Täter erneut auf. Sie verschafften sich auf dieselbe Weise Zugang zu einer weiteren Wohnung. In diesem Fall verließen die Unbekannten die Räumlichkeiten jedoch ohne Diebesgut.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor Trickdiebstählen: - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von vermeintlichen Mitarbeitern von Versorgungsunternehmen immer einen Dienstausweis. - Im Zweifel: Rufen Sie direkt beim Unternehmen oder bei der Polizei an.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Pastor-Hilling-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell