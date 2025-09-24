PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 16-Jährige nach Verkehrsunfallflucht leicht verletzt

Nordhorn (ots)

Am Dienstag, 23.09.2025, gegen 16:40 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Kockstiege / Straße zum Wasserwerk in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 16-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Kockstiege in Richtung Lübbenweg. Im Kreuzungsbereich missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Dieser touchierte das Vorderrad des Fahrrads, sodass die Jugendliche zu Boden stürzte und sich leicht an der Hand verletzte.

Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Nach Angaben des Mädchens soll es sich bei dem Fahrzeug um eine graue bzw. silberne Limousine gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

