Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht auf der Versener Straße

Meppen (ots)

Am Dienstagmorgen, den 23.09.2025, gegen 07:50 Uhr, kam es an der Einmündung der B402/Versener Straße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 24-jährige Frau befuhr mit ihrem Audi A4 die Versener Straße aus Richtung Versen in Fahrtrichtung Wesuwe. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw mit niederländischen Kennzeichen bog von der B402 nach links auf die Versener Straße ab und nahm der Audi-Fahrerin dabei die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Frau nach rechts ausweichen. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Am Fahrzeug und an der Verkehrseinrichtung entstand Sachschaden.

Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem beteiligten Lkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell