Polizeipräsidium Freiburg
Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Auffahrunfall auf Autobahn - eine leichtverletzte Person

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.09.2025, gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn A5 zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und dem Autobahndreieck Neuenburg ein Auffahrunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 35-jährige BMW- Fahrerin den linken Fahrstreifen, als vor ihr ein bislang unbekanntes Fahrzeug vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Die 35-Jährige leitete daraufhin ein Bremsmanöver ein, welches unerwartet stark ausfiel. Der nachfolgende 46-jährige VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den BMW, der mit drei Personen besetzt war, auf. Der auffahrende VW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden an beiden Autos dürfte ungefähr 15.000 Euro betragen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Freiwillige Feuerwehr, sowie die Straßenmeisterei vor Ort im Einsatz. Zur Fahrbahnreinigung musste eine Spezialfirma angefordert werden. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme und bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten voll gesperrt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

