POL-FR: Eichstetten - Verkehrsunfall - Traktorfahrer gesucht

Freiburg (ots)

Eichstetten - Am Samstag, den 20.09.2025 um 20:00 Uhr, ereignete sich auf der L114 zwischen Eichstetten und Bötzingen ein Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand streifte ein Pkw einen Traktor mit Anhänger bei dem Versuch, diesen in Richtung Bötzingen zu überholen. Dabei streifte der 46-jährige Autofahrer den Anhänger des Traktors mit seinem rechten Seitenspiegel. Der Traktorfahrer setzte seine Fahrt fort, während der Pkw-Lenker die Polizei verständigte. Am Pkw entstand geringer Sachschaden. Ob am Traktor oder dessen Anhänger ein Schaden entstanden ist, ist nicht bekannt.

Die Polizei Breisach (Tel. 07667-91170) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem gesuchten Traktor geben können. Auch der Traktorfahrer wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, da an seinem Gespann möglicherweise ein Schaden entstanden ist.

