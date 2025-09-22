Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Gurtweil: Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.09.2025, gegen 17:00 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein 40-jähriger Motorradfahrer auf der L157 zwischen Witznau und Gutenburg in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Renault. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer schwerstverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Alle vier Insassen des Renaults im Alter zwischen 10 und 40 Jahren wurden zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es dürfte ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro entstanden sein. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

