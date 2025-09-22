Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Zwei Aufsitzrasenmäher aus Tiefgarage gestohlen.

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.9.2025, wurde dem Polizeiposten Sankt Blasien das Fehlen zweier Aufsitzrasenmäher gemeldet. Diese waren in einer Tiefgarage in der Kirchstraße in Höchenschwand abgestellt. Es handelte sich dabei um einen roten und um einen grünen Aufsitzrasenmäher. Der Tatzeitraum lässt sich nicht genau eingrenzen. Zuletzt wurden die beiden Rasenmäher am 23.08.2025 gesichtet. Der Polizeiposten Sankt Blasien, sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der beiden Aufsitzrasenmäher geben können oder Verdächtiges in der Tiefgarage in der Kirchstraße festgestellt haben. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt unter Tel. 07761 934 0 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

