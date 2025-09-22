Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Werkzeuge aus Maschinenhalle gestohlen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 20./21.09.2025, wurden aus einer Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Hofes im Ortsteil Dillendorf mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von über 3.000 Euro entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täterschaft über die Rückseite gewaltsam Zutritt zur Maschinenhalle. Der Polizeiposten Bonndorf (Tel. 07703 9325 0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag Verdächtiges in Dillendorf wahrgenommen haben. Außerhalb der Bürozeiten ist das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

