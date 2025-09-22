PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Werkzeuge aus Maschinenhalle gestohlen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 20./21.09.2025, wurden aus einer Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Hofes im Ortsteil Dillendorf mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von über 3.000 Euro entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täterschaft über die Rückseite gewaltsam Zutritt zur Maschinenhalle. Der Polizeiposten Bonndorf (Tel. 07703 9325 0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag Verdächtiges in Dillendorf wahrgenommen haben. Außerhalb der Bürozeiten ist das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 13:39

    POL-FR: Höchenschwand: Zwei Aufsitzrasenmäher aus Tiefgarage gestohlen.

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 19.9.2025, wurde dem Polizeiposten Sankt Blasien das Fehlen zweier Aufsitzrasenmäher gemeldet. Diese waren in einer Tiefgarage in der Kirchstraße in Höchenschwand abgestellt. Es handelte sich dabei um einen roten und um einen grünen Aufsitzrasenmäher. Der Tatzeitraum lässt sich nicht genau eingrenzen. Zuletzt wurden die beiden ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:38

    POL-FR: Binzen: Hochzeitsgesellschaft behindert den Verkehr auf Autobahn

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 21.09.2025, gegen 16:30 Uhr wurde der Verkehr auf der Bundesautobahn A 98 zwischen der Anschlussstelle Binzen und der Anschlussstelle Kandern erheblich beeinträchtigt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Hochzeitsgesellschaft mit mehr als einem Dutzend hochmotorisierter Sportwagen, überwiegend mit Schweizer Kontrollschildern, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren